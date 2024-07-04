Barış Doster'in Merih Demiral çıkışı gündem oldu: Alnından öpüyorum

Prof. Dr. Barış Doster, Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı için UEFA'nın soruşturma başlattığı milli futbolcu Merih Demiral'a destek çıktı. Doster, "Ne mutlu Türküm diyene diyorum ve Merih Demiral kardeşimi alnından öpüyorum" dedi.

TV100'de yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında Avusturya'ya attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral konuşuldu.

Bozkurt işaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Barış Doster'ın Demiral'a desteği yayına damga vurdu.

Doster, "Nazım Hikmet’in Kuva-yi Milliye Destanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘Bozkurt’ olarak, ‘Sarışın bir kurt’ olarak tanımlamasını sol liberaller nasıl izah edecekler? Nazım Hikmet'ten daha solcu değiller herhalde. 'Ne mutlu Türküm diyene' diyorum ve Merih Demiral kardeşimi alnından öpüyorum." dedi.