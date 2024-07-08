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Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedildi.

Alparslan Özdemir idaresindeki 19 TN 431 plakalı özel halk otobüsü, Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı'nda Sedat Şentepe'nin kullandığı 06 CUC 321 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Seyhan A. ile özel halk otobüsündeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedildi.

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