Aselsan üretti GÖZDE Güdüm Kiti atış testi sayarıyla tamamlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla GÖZDE Güdüm Kiti’nin atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, GÖZDE Güdüm Kiti’nin TÜBİTAK SAGE ile ortaklaşa geliştirildiği belirtilirken, kitin 500 lb. sınıfı MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürdüğü ifade edildi. Bu teknoloji sayesinde, sabit ve yüksek hızlı hareket eden hedeflerin hassas bir şekilde vurulabilmesi mümkün hale geliyor.

GÖZDE Güdüm Kiti, özellikle 50-120 km/s hız aralığında hareket eden hedeflere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bu yeni teknoloji, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetle atış yapma yeteneği sağlıyor. GÖZDE’nin bu üstün özellikleri, Türk savunma sanayinin uluslararası standartlara uygun, etkili ve güvenilir mühimmat çözümleri sunma hedefini destekliyor.