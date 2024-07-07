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İzmir'de faciaya ramak kaldı! Yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde, bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın makilik alana sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, 2 helikopter ve çeşitli araçlarla müdahale eden ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesinde, alev alan otomobilden çıkan kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Günbatımı mevkisinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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