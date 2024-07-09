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Ersan Şen'den Eylem Tok itirafı: Pişmanım

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok için "Şartlar uygun olursa davayı alabilirim" diyen ceza hukukçusu Ersan Şen, "Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Maddi şartlar anlamında değil, davayı almak için uygun şartlar anlamında söyledim. Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım" diye konuştu.

Eylem Tok davasıyla ilgili "Şartlarda anlaşırsak olur. Herkesin savunulmaya hakkı vardır. İnsanlar avukatları, temsil ettiği kişilerle özdeşleştirmemeli" diyen Ersan Şen, sözlerine tv100 ekranlarında açıklık getirdi.

Porgramın sunucusu Kübra Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu üzerine Şen "Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karşılacağımı bilseydim yorum yapmazdım." dedi.

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