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EMEKLİ

Sinan Burhan'dan en düşük emekli maaşı zammı kulisi

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, emekli maaş zammı ile ilgili verdiği kulis bilgisinde "2 bin-2 bin 500 TL civarında emekliye bir zamdan bahsediliyor. Bu olursa Ağustos'taki maaşa yansır." dedi.

AK Parti yönetimi, en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalara başladı. 

Milyonlarca emekli dört gözle Temmuz ayında maaşına yapılacak zam oranını beklerken gazeteci Sinan Burhan, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

tv100'de yayınlanan "Kübra Par'la Farklı Açılar" programında konuşan Burhan "Emeklilerle ilgili kulis bilgisi şu: AK Parti'nin temel politikası en asgari şartlarda enflasyonu arttırmayacak, mesele zam vermek değil, alım gücünü arttırmak. Hükümetin politikası enflasyonu düşürmek için alım gücünü arttırmak gerekli 2 bin-2 bin 500 TL civarında emekliye bir zamdan bahsediliyor. Bu olursa Ağustos'taki maaşa yansır." dedi.

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