BIST 10.732
DOLAR 32,88
EURO 35,62
ALTIN 2.516,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen kardeşin cezası belli oldu! "Nasıl oldu?" sorusuna böyle cevap verdi

Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen kardeşin cezası belli oldu! "Nasıl oldu?" sorusuna böyle cevap verdi

Kocaeli'de ağabeyi Murat Can T.'yi cinsel organını ve boğazını keserek öldüren E.T. cinayetin sebebini duruşmada anlattı. Mahkeme E.T.'ye indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Abone ol

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık E.T. (31) ile avukatı katıldı. Söz verilen sanık E.T, yazılı savunmasında verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanının, ağabeyinin kendisine yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin soruları üzerine sanık E.T, "Çocuktum, babaevinde, gece saatlerinde oldu. 6-7 yaşlarındaydım." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanının, "Nasıl oldu?" şeklindeki sorusuna E.T. "Tekrar tekrar neden soruyorsunuz?" cevabını verdi. Mahkeme başkanı da "Anlatmak istemiyorsan söylemeyebilirsin." dedi.

Sanık E.T, 6-7 yaşlarında evinde ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, "Sesimi çıkarmasaydım bana cinsel eylemi yapacaktı. Daha önce başkasına aynı eylemi yaptığını gördüm. Bu bende travma oluşturdu. Bu eylemi bu nedenle gerçekleştirdim. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın pişmanlık duyduğuna ilişkin hiçbir beyanda bulunmaması nedeniyle cezada indirime yer olmadığına hükmetti.

Ayrıca karara, bir üye, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle şerh koydu.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden E.T. (31), 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Slovenya kampının kadrosu belli oldu! O isimler yok
Beşiktaş'ta Slovenya kampının kadrosu belli oldu! O isimler yok
Gazze'de son 24 saatte 52 Filistinli katledildi! Toplam can kaybı 38 bin 295'e yükseldi
Gazze'de son 24 saatte 52 Filistinli katledildi! Toplam can kaybı 38 bin 295'e yükseldi
Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı! Herkesi ters köşe yaptı
Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı! Herkesi ters köşe yaptı
Citroen Ami'den temmuz ayına özel kampanya
Citroen Ami'den temmuz ayına özel kampanya
Böyle canilik görülmedi! Kayınvalidesini 5. kattan aşağıya attı
Böyle canilik görülmedi! Kayınvalidesini 5. kattan aşağıya attı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara transferde "Sabır" çağrısı yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara transferde "Sabır" çağrısı yaptı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'nın olay iddialarına ilişkin açıklama
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'nın olay iddialarına ilişkin açıklama
13 yıl sonra ilk: Suriye ve Suudi Arabistan ticari uçuşlara başladı
13 yıl sonra ilk: Suriye ve Suudi Arabistan ticari uçuşlara başladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı kubbesi yanarak düştü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı kubbesi yanarak düştü
Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı