Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesen kardeşin cezası belli oldu! "Nasıl oldu?" sorusuna böyle cevap verdi

Kocaeli'de ağabeyi Murat Can T.'yi cinsel organını ve boğazını keserek öldüren E.T. cinayetin sebebini duruşmada anlattı. Mahkeme E.T.'ye indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Abone ol

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık E.T. (31) ile avukatı katıldı. Söz verilen sanık E.T, yazılı savunmasında verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanının, ağabeyinin kendisine yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin soruları üzerine sanık E.T, "Çocuktum, babaevinde, gece saatlerinde oldu. 6-7 yaşlarındaydım." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanının, "Nasıl oldu?" şeklindeki sorusuna E.T. "Tekrar tekrar neden soruyorsunuz?" cevabını verdi. Mahkeme başkanı da "Anlatmak istemiyorsan söylemeyebilirsin." dedi.

Sanık E.T, 6-7 yaşlarında evinde ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, "Sesimi çıkarmasaydım bana cinsel eylemi yapacaktı. Daha önce başkasına aynı eylemi yaptığını gördüm. Bu bende travma oluşturdu. Bu eylemi bu nedenle gerçekleştirdim. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın pişmanlık duyduğuna ilişkin hiçbir beyanda bulunmaması nedeniyle cezada indirime yer olmadığına hükmetti.

Ayrıca karara, bir üye, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle şerh koydu.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden E.T. (31), 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.