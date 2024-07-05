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Özgür Özel Merih Demiral'ı Diyarbakırlı futbolcu Naki'nin zafer işareti ile kıyasladı MHP'den tepki

Özgür Özel Merih Demiral'ı Diyarbakırlı futbolcu Naki'nin zafer işareti ile kıyasladı MHP'den tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakırsporlu futbolcu Deniz Naki'nin zafer işareti ile Merih Demiral'ın "bozkurt" işaretini kıyaslayan açıklamalarına tepki göstererek, "Türk milletinin sembolünü alçakça bir kıyaslamaya sokanları büyük Türk milletinin takdirine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

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Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral ile bölücü paylaşımlarıyla tepki çeken ve eleştiriler sonrası Türkiye'yi terkeden Deniz Naki'yi kıyaslayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmaların odağında. 

Özel'i sert sözlerle eleştiren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk milletinin sembolü olan 'bozkurt'la terör örgütünün işaretini kıyaslama hatasına düşen, tertemiz Türk çocuğu ile uyuşturucu satıcısı bir terör destekçisini aynı kefeye koymaya çalışan Özgür Özel büyük bir skandala daha imza atmıştır. Türk milletine ait bir işaretten bu kadar gocunuyor ve böyle bir kıyaslama yapıyor olması, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ne derece uzaklaştığını bir kez daha göstermiştir.

DEM’in gönlünü hoş etmek için Türk'e ve Cumhuriyetimize ait ne varsa utanmadan reddeden Özgür Özel, DEM'li ittifak ortaklarının gönlünü yapmak uğruna aziz milletimizin zekasını hafife almakta, milli şuura saldıranlarla aynı hizaya geçmektedir. Ne yazık ki CHP, 'bozkurt'tan, Türk'ten, Atatürk'ten ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığından rahatsız olanlarla aynı çizgidedir. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları ve Türk milletinin sembolünü alçakça bir kıyaslamaya sokanları büyük Türk milletinin takdirine bırakıyoruz."

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özel, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldiği görüşmesinin ardından basın mensuplarının UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin sorusunu şu sözlerle yanıtlamıştı:

"Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım."

Bölücülükle eleştirilen paylaşımlar

Merih Demiral’ın Türkiye-Avusturya maçında yaptığı "Bozkurt" işareti sonrası sonrası Amedspor’un bir dönem formasını giymiş olan Deniz Naki de gündeme geldi. Naki, Amedspor forması giydiği dönemde yaptığı Zafer işareti ve sosyal medya paylaşımları sebebi ile ömür boyu futboldan men edilmiş, sonrasında Türkiye’den ayrılmıştı.

Deniz Naki'den tepki çeken Demiral açıklaması

Deniz Naki, gündemde tartışılan Merih Demiral'a ve yaptığı Bozkurt işaretine ilişkin açıklama  yaptı. Naki, “İki işaretin aynı anlama geldiğini ifade etmek abesle iştigaldır. Bu fark akla kara kadar farklı dünyaları ifade etmektedir. Zafer işareti tarihin beyaz sayfasında halkların barış ve özgürlük umudu iken, Bozkurt işareti halkların boğazlaşmasını, dar ideolojik kalıpları, kan ve gözyaşı ile tarihin kara sayfasında yer edinmiştir” dedi.

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