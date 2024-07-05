Akaryakıt, sigaradan sonra alkole de dev zam! Fiyatlar böyle değişti

Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı. Temmuzda zam yağmuru başladı. Önce akaryakıt ve sigaradan sonra sıra alkollü içeceklere geldi. ÖTV artışlarının ardından fiyatlar güncellendi. Bir alkollü içki firması rakı, votka ve cin fiyatlarına zam yaptı. İşte güncel fiyatlar...

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Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda yıllık yüzde 50,09 aylık yüzde 1,38 arttı. Zamlarda etkili olan 6 aylık ÜFE ise yüzde 19,49 oldu. ÖTV artışları akaryakıt, sigara ve alkole zam olarak yansıdı. Firmalardan peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bir alkollü içki firması rakı, votka ve cin fiyatlarına zam yaptı. Rakıda zam 150 TL'ye kadar çıktı.

Açıklanan fiyatlara göre, 70’lik rakıya bugün itibariyle tam 150 TL zam geldi. Böylece fiyatları markasına ve türüne göre değişmekle birlikte standart bir 70'lik rakı 925 TL oldu.

Biraya 15-20 zam

Yeni fiyatlarla birlikte 70'lik votka 619 TL'ye, 70'lik cin ise 679 TL'ye yükseldi. Bir bira firması ise bira fiyatlarına 15-20 TL arasında zam yaptı.