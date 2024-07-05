BIST 10.892
DOLAR 32,72
EURO 35,47
ALTIN 2.490,47
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çin menşeli otomobil ithalatında gümrük vergisi düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çin menşeli otomobil ithalatında gümrük vergisi düzenlemesi

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

Abone ol

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Türkiye'nin arabuluculuğuna veto! Mümkün değil
Rusya'dan Türkiye'nin arabuluculuğuna veto! Mümkün değil
Havalimanı girişlerinde yeni dönem! Düzenleme TBMM'den geçti
Havalimanı girişlerinde yeni dönem! Düzenleme TBMM'den geçti
Joe Biden'dan adaylıktan çekilme çağrılarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum
Joe Biden'dan adaylıktan çekilme çağrılarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum
Tokat'ta talihsiz olay! Fabrika işçisinin eli makineye sıkıştı!
Tokat'ta talihsiz olay! Fabrika işçisinin eli makineye sıkıştı!
Çalışana ara zam yok ama bakanların alacağı zam belli oldu!
Çalışana ara zam yok ama bakanların alacağı zam belli oldu!
'Erdoğan ile Esad görüşebilir’ iddiası! Tarih de verildi, dikkat çeken üçüncü ülke detayı
'Erdoğan ile Esad görüşebilir’ iddiası! Tarih de verildi, dikkat çeken üçüncü ülke detayı
İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak!
İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak!
16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 45 şüpheli yakalandı
16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 45 şüpheli yakalandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi
DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı ağır hakaret mesajları ortaya çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı ağır hakaret mesajları ortaya çıktı
İngiltere seçimlerinde 14 yıl sonra iktidar değişti
İngiltere seçimlerinde 14 yıl sonra iktidar değişti