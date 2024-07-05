Rusya'dan Türkiye'nin arabuluculuğuna veto! Mümkün değil

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesinde Ukrayna'daki savaş da masaya yatırılmıştı. Erdoğan, Türkiye'nin arabulucu rolü üstlenebileceğini belirterek Putin'e teklifte bulunmuştu. Ancak Rusya'dan veto geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın Ukrayna'yla görüşmelerde olası bir arabulucu olmadığını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor. Erdoğan önceki gün Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Erdoğan: Ateşkes sona ermeli

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade ettiği belirtilmişti.

Kremlin'den açıklama geldi

Erdoğan'ın "uzlaşı zemini oluşturma" teklifine dair Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Channel One Russia" televizyonuna yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin zirvesinde Ukrayna'daki savaşın da görüşüldüğünü kaydetti.

Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmelerde arabulucu olmasının mümkün olup olmadığı" sorusuna, "Hayır, mümkün değil." cevabını verdi.