'Erdoğan ile Esad görüşebilir’ iddiası! Tarih de verildi, dikkat çeken üçüncü ülke detayı

Türkiye ile Suriye yönetimi arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. CHP lideri Özgür Özel’in Esad ile görüşme yapmak için Şam’a gideceğini açıklamasının ardından bir hamle de Cumhurbaşkanı Erdoğan kanadından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın, Eylül ayında üçüncü bir ülkede bir araya geleceği öne sürüldü. İşte olası bir Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin kulislerde konuşulan o detaylar…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, üçüncü bir ülkede buluşacağı iddia edildi. Söz konusu zirvenin gerçekleşmesi için ilk adımın 11 Haziran'da atıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temasları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'i Şam'a göndererek, Esad'ı Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) Toplantısı'na katılması için ikna etmesini istediği aktarıldı. Esad, "Normalleşmeye hazırız." mesajı verdi ancak ŞİÖ Toplantısı'na katılmadı.

Eylüle kadar görüşme gerçekleşebilir

Türkiye gazetesine bilgi veren Ankara'daki kaynaklar, Erdoğan ile Esad arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin, Eylül 2024'e kadar yapılmasının düşünüldüğünü, zirvenin üçüncü bir ülkede yapılmasına ise kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Görüşmeye hazırlık süreci sessiz yürütülecek

Rusya, Irak ve Körfez ülkelerinin zirve için ön plana çıktığı ifade edilirken, Şam yönetiminin hazırlıklarını komşusu Irak'a göre yaptığı kaydedildi. Görüşmenin hangi ülkede olacağının ise, Putin'in Türkiye ziyareti sonrası netlik kazanacağı aktarıldı. Ankara ayrıca, görüşmeye hazırlık sürecinin sessiz yürütülmesini, görüşmenin heyetler düzeyinde değil lider odaklı olmasını ve harici bir ülkenin toplantıya katılmamasını talep etti.

İki ülkenin görüşme öncesi talepleri

Buluşma öncesi iki ülke askeri, siyasi, ekonomik, terör ve mültecilerle ilgili konuların belirlenmesiyle alakalı karşılıklı komisyonlar kuracak. Taraflar, geçmişteki taleplerini revize edecek. Toplantıda en önemli başlıklar; Suriye'nin egemenliği, mültecilerin ülkelerine dönüşü ve PKK/YPG olacak. Kaynaklar, Şam yönetiminin, iyi niyet göstergesi olarak Türk askerinin birkaç noktadan çekilmesini istediğini söyledi. Türkiye'nin ise, "PKK/YPG ve DEAŞ dahil bütün tehdit unsurlarına karşı birlikte hareket edelim." önerisinde bulunduğu aktarıldı.