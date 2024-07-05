Atlas Okyanusu'nda facia! Düzensiz göçmen taşıyan tekne alabora oldu: 89 kişi öldü

Moritanya güvenlik güçleri, ülkenin güneybatısındaki Ndiago şehri açıklarında alabora olan teknedeki 89 düzensiz göçmenin cesedini Atlas Okyanusu'ndan çıkardı.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Atlas Okyanusu'nda yaklaşık 184 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne, Ndiago açıklarında alabora oldu. Kazanın ardından güvenlik güçleri, aralarında beş yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 36 kişiyi kurtardı, 89 kişinin cesedini çıkardı.

Kayıp yolcuları arama çalışmaları devam ediyor. Senegal-Gambiya sınır bölgesinden yola çıktığı belirtilen teknedeki göçmenlerin çoğunluğunun Senegal uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Moritanya, Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz Afrikalı göçmenlerin önemli bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

Avrupa'ya ulaşmak için göçmenler genellikle aşırı yüklü teknelerle hareket ediyor.

Göç rotasındaki en yaygın varış noktası İspanya'nın Kanarya Adaları olarak biliniyor.

İspanyol hükümeti geçen yıl yaklaşık 40 bin kişinin sınıra ulaştığını ve bu sayının önceki yıla göre 2 kat fazla olduğunu belirtmişti.

Ca-minando Fronteras yardım kuruluşu, 2024'ün ilk beş ayında 5 binden fazla göçmenin deniz yoluyla İspanya'ya ulaşmaya çalışırken öldüğünü tahmin ediyor.

Şubat ayında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzensiz göçle mücadele için Moritanya'ya 522 milyon avro tutarında yardım sağlanacağını açıklamıştı.

Moritanya'nın başta İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle düzensiz göçle mücadele alanında anlaşmaları bulunuyor.