Cinci hoca liseli çocuğu "sana musallat oldular" diyerek kandırdı, otelde defalarca tecavüz etti! Mide bulandıran sözler

İstanbul'da kendini "cinci hoca" diye tanıtan şarlatan, "Sana cinler musallat oldu" diye kandırıp otele götürdüğü 16 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti. Küçük kız çocuğu sapık adamın elinden kaçmak istese de "Varlıklarım senin peşini bırakmaz" sözüyle gözü korktu.

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Elektrik işiyle uğraşan Cüneyt Vural muska ve büyü yaptığını öne sürerek Eyüpsultan'da adını duyurdu. Yardım isteyenleri nefesiyle iyileştirdiği söylentileri dilden dile dolaşan adam etrafta 'cinci hoca' olarak anılmaya başladıktan sonra Y.U. adlı liseye giden kız çocuğuna defalarca tecavüz etti. Vural hakkındaki davada dün karar çıktı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; teyzesi zaman zaman baygınlık geçiren Y.U. 15 yaşındaydı, liseye gidiyordu. Cinlerin musallat olduğu söylenen teyzesi Cüneyt Vural’a götürüldü. Y.U. Vural ile böylelikle tanıştı. Vural, teyzeye okunmuş su ve muska verdi. Y.U.’nun numarasını aldı. Y.U. ile konuşmaya başlayan Vural, ona da cinlerin musallat olduğunu söyledi.

16 yaşındaki M.A., Cüneyt Vural ile ilk kez Gaziosmanpaşa'da bir kafede buluştu.

Mide bulandıran sözler: "Sende azmışlık var"

Oldukça heyecanlı olan M.A.'ya Vural, "Sende 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." şeklinde ifadeler kullandı. M.A.’nın yaşayacağı dehşet de böylelikle başladı.

Çocukla zaman zaman kafede buluşan Vural, bu görüşmeler ilerledikçe çocuğu Polenezköy'de bulunan bir otele götürdü. Bu otelde başlangıçta taciz olarak başlayan eylemler, daha sonra tecavüze dönüştü. Vural, çocuğu her otele götürdüğünde gözüne gözlük, kafasına şapka taktırdı ve bir otel odasında defalarca kez tecavüz etti. Kız çocuğu sapık adamın elinden kaçmak istese de "Varlıklarım senin peşini bırakmaz" sözüyle gözü korktu.

24 yıl hapis cezası aldı

M.A.’nın ailesinin şikayetiyle Vural’ın hakkında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada dün karar çıktı. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Y.U.’ya yönelik eylemleri nedeniyle açılan dava ise devam ediyor.