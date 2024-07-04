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Seren Serengil milli takım paylaşımı yaptı, tepki üstüne tepki yağdı

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Seren Serengil milli takım paylaşımı yaptı, tepki üstüne tepki yağdı

Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı tepkilerin odağı oldu. Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesinin ardından bir fotoğraf paylaşan Serengil konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seren Serengil milli takım paylaşımı yaptı, tepki üstüne tepki yağdı

Dün akşam Türkiye A Milli Takımı EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi.  Büyük coşkunun yaşandığı maç sonunda birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. O isimlerden biri de Seren  Serengil oldu.

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Seren Serengil milli takım paylaşımı yaptı, tepki üstüne tepki yağdı

Sosyal medya hesabından galibiyeti kutlayan Seren Serengil tepkilerin odağı oldu.

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Seren Serengil milli takım paylaşımı yaptı, tepki üstüne tepki yağdı

Şarkıcının, yapay zeka ile milli takım forması giymiş köpeklerin fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

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Seren Serengil milli takım paylaşımı yaptı, tepki üstüne tepki yağdı

Seren Serengil'in paylaşımına tepki gösteren birçok kullanıcı, "Seren Serengil tutuklansın" çağrısında bulundu.

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