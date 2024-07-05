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Mesut Özil bozkurt dövmeli pozuyla Alman medyasını çıldırttı

Mesut Özil bozkurt dövmeli pozuyla Alman medyasını çıldırttı

Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral'ın gol sevinci sonrası UEFA'nın başlattığı soruşturmaya Mesut Özil de paylaşımıyla tepki gösterdi. Alman medyası, Özil'in 3 hilal dövmesini gösterdiği fotoğraf hakkında sert yorumlarda bulundu.

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Merih Demiral'ın Bozkurt'lu sevinci sonrası Mesut Özil'in de 3 hilal dövmesini gösterdiği paylaşımı alman medyasının tepkisini çekti.

Alman medyası Mesut Özil'in spor salonundan paylaştığı fotoğraf hakkında çok sert yorumlarda bulundu. Sol göğsündeki 3 hilal ve kurt dövmesi gösteren Mesut Özil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Alman medyası fotoğrafla ilgili olarak, "Açıkça görülüyor, sol göğsünde aşırı sağcı grup "Gri Kurtlar"ın sembolünü gösteren bir dövme var, üç hilal ve uluyan bir kurt" yorumlarını yaptı.

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