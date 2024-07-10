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Bayraklar kırmızıya çevrildi: Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Bayraklar kırmızıya çevrildi: Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde hava muhalefeti ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler bugün (10 Temmuz 2024) yasaklandı.

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Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Olumsuz deniz durumu ölümlü boğlma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün (10.07.2024) itibariyle denize girişler yasaklanmıştır. " diyerek vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek denize girmenin yasak olduğunu belirtti. Cankurtaran ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

Kaymakamlık ve cankurtaran ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları ve deniz yasağına uymaları konusunda sürekli bilgilendiriyor. Yetkililer, yasak kalkana kadar denize girilmemesi gerektiğini ve sahil boyunca yapılan uyarılara riayet edilmesinin önemini vurguluyor.

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