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MHP'li Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e tepki: Büsbütün zırvalamış

MHP'li Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e tepki: Büsbütün zırvalamış

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gezi Davası hükümlüsü Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini söyleyen AK Parti Ankara Milletvekili Turğrul Türkeş'e tepki göstererek, "hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler" dedi.

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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ricada bulunduğunu açıklaması tartışmalara yol açtı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına gönderdiği mesajda Türkeş'in Osman Kavala ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. 

Yalçın'ın mesajı şu şekilde:

"AÇIKLAMALARI SOYADINA BİTEVİYE ZARAR VERİYOR"
Başak hanım, Yıldırım Tuğrul Bey’in saçma sapan açıklamaları taşıdığı soyadına biteviye zarar veriyor. Onun siyasetteki yakışıksız duruşu; doğruları eğriltip fikirleri sığlaştırmak ve dava kavramını ilkesizleştirmek üzerine kurulu. Tuğrul Efendi şimdi de Gezi Davası’nda tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş. Üstelik "İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu… Bana öğretilen milliyetçilik bu." diyerek büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır. İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?

"VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"
Türklüğe düşman çevrelerin aleti, taşeronu ve Türk milliyetçiliği davasının sicilli muarızlarından, Gezi Parkı Olayları sırasında devlete başkaldıran bölücülerle birlikte hareket ederek hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler. Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir. Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır. Tuğrul Türkeş’i; Türklük düşmanlarını sevindirecek ve Kavala açısından “Senin eylemlerini onaylıyorum.” anlamına gelecek teşebbüsünden vazgeçmeye davet ediyoruz.

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