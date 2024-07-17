E-Devlet'teki hizmetlere otomobil sahiplerini ilgilendiren 2 yeni özellik eklendi

Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren iki yeni özellik e-Devlet'e geldi. HGS kullanıcılarını gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilecek.

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e-Devlet’teki hizmetlere, otomobil sahiplerini ilgilendiren iki yeni özellik eklendi. PTT AŞ, e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sundu.

Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sağlandı. Yeni hizmetle birlikte HGS kullanıcıları, bu işlemleri şubelere gitmeden gerçekleştirebilecek.

PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi temin edebiliyor. PTT AŞ’nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.