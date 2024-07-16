Galatasaray, Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross'u, satın alma opsiyonu şartına bağlı olarak Çekya ekibi Sparta Prag'a kiraladı.

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Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı Mathias Ross'u kiralık gönderdi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 22 yaşındaki futbolcunun oynayıp gelişmesini amaçlıyor. 22 yaşındaki futbolcu da, daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda Sparta Prag, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1 milyon 200 bin euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300 bin euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

denildi.

2 maçta oynadı

Galatasaray, Ross'u geçen sezon Aalborg'tan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, şu ana kadar sarı-kırmızılı forma altında 2 maçta sahaya çıktı.