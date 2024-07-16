Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali: 'İki forvetim var’ derken beni de saydı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Genel başkanımız bizi onurlandırdı. ‘İki forvetim var’ derken beni de saydı. Somut bir süreç çıktığında partinin ve genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız" dedi.

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Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masada adının Cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti ile CHP arasında krizlere neden olmuştu..

Seçim döneminde 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Yavaş'tan açıklama geldi.

CHP'de il ve ilçe danışma kurulu toplantılarının Ankara ayağı, geçtiğimiz gün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tamamlandı.

"Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı

Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçim başarısından söz ettiği konuşmasının sonunda, salondan bazı üyeler Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik çağrı yaptı.

Yavaş ise parti üyelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini iki forvetinden biri olarak gördüğünü söyledi.

"Genel başkanımız iki forvetim var derken beni de saydı"

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Genel başkanımız bizi onurlandırdı. ‘İki forvetim var’ derken beni de saydı. Ben ABB başkanıyım.

"Genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız"

Somut bir cumhurbaşkanlığı süreci çıkana kadar bu konuyu ağzıma almayacağım. Somut bir süreç çıktığında partinin ve genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız.