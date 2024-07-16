YKS tercih takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrilmişti.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.
Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."