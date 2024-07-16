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YKS tercih takvimi belli oldu

YKS tercih takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrilmişti.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

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