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Türkiye'den dev enerji yatırımı anlaşması! Son aşamaya gelindi

Türkiye'den dev enerji yatırımı anlaşması! Son aşamaya gelindi

Bloomberg'in sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ''Özellikle bir ülkeyle enerji yatırımı için somut aşamaya geldik. Yatırım olursa Avrupa'ya gaz tedariğini katlayabiliriz.'' dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop’ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya'nın, Trakya'da planlanan nükleer santral için de Çin'in avantajlı olduğunu belirtti. Bayraktar, yatırım olduğu takdirde Avrupa’ya gaz tedariğini artırabileceklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu gaz krizinde Türkiye’nin rolünden Sinop ve Trakya nükleer santral projelerine; Irak-Ceyhan petrol boru hattındaki mevcut durumdan Rusya’nın Türkiye’ye doğal gazda sağladığı indirimin geleceği ve Körfez’den beklenen somut enerji yatırımlarına kadar bir dizi soruyu yanıtladı.

Bloomberg’e konuşan Bayraktar, Avrupa’nın enerji arz güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi için teknik altyapının hazırlanması halinde Türkiye’nin Bulgaristan’a yapılacak gaz transferini 3,5 milyar metreküpten 7 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini, 25-30 milyar metreküplük LNG işleme kapasitesinden de Avrupa ülkelerini yararlandırabileceğini söyledi.

Türkmen gazına dair konuşan Bayraktar, "Bu ay içerisinde Türkmenistan ziyareti planlıyorum. Ümit ediyorum orada bir netice alıp tarihimizde ilk kez belki Türkmen gazını Türkiye’ye ulaştırmış oluruz. Şu anda ilk etapta üzerinde durduğumuz swaplarla yani Türkmen gazının İran’a verilmesi, onun da bize ya İran sınırında ya da Azerbaycan-İran bağlantısı üzerinden teslim edilmesi.'' dedi.

RUSYA İLE DOĞALGAZ TİCARETİ

Bayraktar, Rusya'nın Türkiye'ye indirim yapıp yapmadığına ilişkin, ''Biz Gazprom ile yaklaşık 40 yıla yakındır çalışıyoruz. Elbette ki çok daha özel bir ilişkimiz var. Bu anlamda biz geçtiğimiz yıl biz yaz ve kış aylarında fiyat formülünden bağımsız, bazı özel fiyatlar alıyoruz. Bunlar zaman zaman olur. Piyasa şartları, tüketim miktarları, ithalat miktarlarına bağlı olarak zaman zaman satıcı, zaman zaman alıcı farklı önerilerde bulunabilir.'' şeklinde konuştu.

SİNOP'TA RUSYA, TRAKYA'DA ÇİN

Nükleer konusunda Türkiye’nin 2050 yılına kadar 20 bin megavata ulaşma hedefine değinen Bayraktar, Rusya’nın Akkuyu’dan sonra Sinop’u yapma konusunda istekli olduğunu belirtti. Rosatom’un Sinop’la ilgili hazırlık süreci tamamlanana kadar Akkuyu’yu bitirip, buradan Sinop’a geçmek istediğini anlatan Bayraktar, ''Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde lisanslama çalışmaları Sinop’ta bitecek. O ekip Akkuyu’dan yukarı gidecek. Dolayısıyla onların bu işe doğal istekli olmasının en temel noktası bu ve bu anlamda bana ve birçoklarına göre de öndeler'' diye konuştu.

Bayraktar, Trakya’daki üçüncü nükleer projesi için de ''Çin’le zaten çok geçmişten gelen bir görüşme sürecimiz var. Çin Devlet Başkanıyla Astana’da görüşmemizde gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Onların da Trakya’da bugüne kadar sürdürdüğümüz bir müzakere süreci var.'' dedi.

İLK SOMUT KÖRFEZ YATIRIM YAKINDA

Bayraktar “Türkiye’nin beklentileri ve istekleri karşı tarafla uyumlu olduğu zaman yakında anlaşmayı duyarsınız. Özellikle bir ülkeyle (somut aşamaya) geldik. Bu mülakattan sonra bir video konferansım var yenilenebilir enerji ile ilgili” değerlendirmesini yaptı.

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