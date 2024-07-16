O ilimizde petrol sondajı başlıyor! Herkes bunu bekliyordu

Karadeniz'de petrol rüyası gerçek oldu. Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol aramalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Başka keşiflere, özellikle Karadeniz'de yeni keşiflere ihtiyacımız var. Bu anlamda Rize açıklarında, hepinizin malumu basından da takip ediyorsunuz, bir arama programımız içerisinde var. Belki petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımızı yapmayı en kısa zamanda hedefliyoruz." dedi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden sonrası Karadeniz'de de petrol emaresine rastlandı.

Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı. Karanın ardından denizde de petrol sondajı yapılacak.

BAYRAKTAR: SONDAJ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize'de konuştu. Konuya ilgili düşüncelerini aktaran Bayraktar, "Başka keşiflere, özellikle Karadeniz'de yeni keşiflere ihtiyacımız var. Bu anlamda Rize açıklarında, hepinizin malumu, basından da takip ediyorsunuz, bir arama programımız var. Belki petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımızı yapmayı en kısa zamanda hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının arttığını kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin 2002 yılından 2024'e elektrik ve doğal gaz ihtiyacının 3 kat büyüdüğünü, artan talebin karşılanması gerektiğini belirtti.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROL KEŞFİNİ YAPTIK''

"Gidilemez denilen, hakikaten terör belası ile boğuştuğumuz özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak'ta, Gabar'da biz 2021 yılında eylül ayında yine Türkiye'nin karalardaki en büyük petrol keşfini yaptık.'' diyen Bakan Bayraktar, şunları kaydetti;

''Bugün Gabar'da 41 kuyudan günde 45 bin varil petrol üretir hale geldik. İnşallah orayı 100 bin varile çıkaracağız. İnşallah Gabar ve civarında Hakkari, Van'da aradığımız yeni kuyularda yapacağımız yeni sondaj çalışmaları ile rakamları daha yukarı götüreceğiz.''

''DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ''

Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığını çok daha düşürmek istediklerini bnelirten Bakan Bayraktar, ''Bu anlamda Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığını çok daha düşürerek önümüzdeki 30 yıl içerisinde kendimize hedef olarak Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin enerjide ve madenlerde bağımsız hale gelmesini ve net ihracatçı bir ülke olması hedefini koymuş durumdayız." ifadelerini kullandı.