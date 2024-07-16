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MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'nin elini öpen özel harekat polislerine tepki gösteren Özgür Özel'e yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'nin elini öpen özel harekat polislerine tepki gösteren Özgür Özel'e yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir." dedi.

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MHP lideri Bahçeli'nin dün Ankara Göle'deki Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaretinde yaşanan görüntüler tartışmalara yol açtı.

Özel Harekat polislerinin Bahçeli'nin elini öpmesine CHP ve DEM Parti'den tepki geldi. 

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan eleştirilere yanıt gecikmedi. 

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet seri katil" diyenlere sahip çıkanlardan, "PKK, sizi tükürüğü ile boğar" diyenlere kol kanat gerenlerden, "Kimyasal silah kullandı" diyerek Türk askerine iftira atanlardan, terör örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi olmadığını belirten Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır"

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır."

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