Morgan Stanley ve Bank of America ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde artarken, Bank of America'nın net karı azaldı.

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ABD'deki yatırım bankalarından Morgan Stanley ile Bank of America, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde Morgan Stanley'nin net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 41 artarak 3,1 milyar dolara yükseldi. Bankanın net karı geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,24 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,82 dolara çıktı.

Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 15 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin ikinci çeyrekte elde ettiği kar ve gelir piyasa beklentilerini aştı.

Bank of America'nın karı yüzde 6,7 azaldı

Bank of America'nın ise bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azalarak 6,9 milyar dolara geriledi. Bank of America, geçen yılın ikinci çeyreğinde 7,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 83 sente düştü. Bu tutar, geçen yılın aynı döneminde 88 sent olarak kaydedilmişti.

Bank of America'nın yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artışla 25,4 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın aynı döneminde 25,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bank of America'nın ikinci çeyrekteki karı ve geliri de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.