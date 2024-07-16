Bodrum'da fiyatlar uçtu Gani Müjde isyan etti Sıradan kebapçılarda ödenen 20.000 TL lik hesaplar

Yönetmen ve senarist Gani Müjde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bodrum'daki pahalılığa isyan etti.

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Gani Müjde X hesabından yaptığı paylaşımda Bodrum'da sokakların dolu ama mekanların boş olduğunu, otopark ücretinin 800 TL olduğunu, giriş ücreti pahalı olan beachlerde sadece garsonların eğlendiğini yazdı.

"Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor" diyen Müjde şu ifadeleri kullandı:

* 800 TL'lik otopark ücretleri.

* Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf.

* Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar. Balıkçıları saymıyorum bak.

* Boş ama pahalı konaklama seçenekleri.

* Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı beachler.

* Tıklım tıklım dolu belediye plajları.

* İptal edilen konserler.

* Dolu sokaklar, boş mekanlar.

* Hele bir temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim...

Gani Müjde, çok konuşulan paylaşamı üzerine bugün bir açıklama daha yaptı. Müjde, bu kez kendisinden fiyatı uygun işletmelerin yerini soran takipçilerine bazı mekanların isimlerini verdi.