En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu! Muhabir, AK Partili Güler'e sordu: 'Adaletsizlik yok mu?'

Milyonların beklediği 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu nihayet yanıt buldu. 10 bin lira olan maaş 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Açıklamayı yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e bir muhabir tarafından yöneltilen soru ise toplantıya damga vurdu. 'Adaletsizlik yok mu?' diyen muhabire Güler'in cevabı ise 'bütçemizin büyüklüğü belli' oldu.

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3 Temmuz'dan bu yana başlayan geri sayım sona erdi ve en düşük emekli maaşı alanlar yeni maaşlarını öğrendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün yaptığı açıklamayla en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Sadece 10 bin lira alanları ilgilendiren kararın ardından maaşı zaten 12 bin 500 lira olan emekliler yine aynı maaşı almaya devam edecek.

Yeni kararın açıklanma anında bir muhabirin sorusu ise sosyal medyaya damga vurdu.

Bir muhabir Güler'e, "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusunu yöneltti.

Güler bu soruya, 'bütçemizin büyüklüğü belli' yanıtını verirken bu anlar sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Güler, şunları söyledi; "Değerli arkadaşlar, bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Seçimlerden önce emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın emekli dahil oldu EYT sistemiyle. Bunun bütçemize getirdiği önemli bir yük var"