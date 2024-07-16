Güzel oyuncu Burcu Biricik anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi
|
2016 yılında fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünya evine giren Burcu Biricik ilk kez anne oldu.
Güzel oyuncu Burcu Biricik 35 yaşına karnı burnunda girmişti... Sevilen isim Burcu Biricik anne oldu.
110
2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik bebeğini kucağına aldı.
210
Yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Burcu Biricik bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
310
Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik minik kızına verdiği ismi daha önce doğum gününde açıklamıştı.
410