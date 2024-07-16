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Kırşehir'de gölet kenarındaki bazayı açan vatandaş korkunç manzarayla karşılaştı

Kırşehir'de gölet kenarındaki bazayı açan vatandaş korkunç manzarayla karşılaştı

Kırşehir'de gölet kenarına atılan bazada battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

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Hurda toplayan bir vatandaş, Bahçelievler Mahallesi'ndeki mezarlığın üst tarafında göletin kenarına atılmış baza gördü. Bazayı açan vatandaş, battaniyeye sarılı cesetle karşılaşınca polise bilgi verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin incelemesinin ardından 25 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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