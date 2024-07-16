İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: Can kaybı 38 bin 713'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 713'e, yaralı sayısının ise 89 bin 166'ya yükseldiği bildirildi.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 284'üncü gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 713'e, yaralıların sayısının 89 bin 166'ya yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından son 10 günde Birleşmiş Milletler’e (BM) ait 5 okulun vurulduğu belirtildi. Açıklamada, “BM tesisleri daima korunmalıdır. Asla askeri veya savaş amaçlı kullanılmamalıdır. Gazze'de nerede olurlarsa olsun hiç kimse güvende değil” ifadesi kullanıldı. Çocuklar, kadınlar ve erkeklerden oluşan Gazze halkının yaşama hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze’de cinayet ve yıkımların 9 aydır aralıksız devam ettiği belirtildi.