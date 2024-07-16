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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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