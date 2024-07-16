Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Yatırımcı "güvenli liman" olarak gördüğü altına yöneldikçe altın fiyatlarında rekorlar üst üste geliyor. Gram altın, 2 bin 615 TL seviyelerine ulaşarak rekor tazeledi.

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Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, jeopolitik riskler, açıklanan ekonomik veriler, merkez bankalarının altın talebi ve Çin'in yaptığı altın stokundan etkileniyor.

ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti.

Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.

Altının ons fiyatı: 2.452 dolar

Altının ons fiyatı şu sıralarda dünkü seviyesinin üzerinde 2.452 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da ons altına paralel olarak yükselişini sürdürüyor.

Gram altının fiyatı: 2 bin 614 TL

İstanbul Kapalıçarşı, yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 614 TL

Çeyrek altın: 4 bin 275 TL

Cumhuriyet altını: 17 bin 48 TL

Ata altın: 17 bin 635 TL

Yarım altın: 8 bin 550 TL

Altın için kritik gün

Fed faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak. Saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararı ile birlikte altının fiyatı da takip edilecek.

Fed'in politika faizi şu anda yüzde 5,25-5,50 aralığında.