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Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 15 Temmuz yıl dönümü sebebiyle okunan selalar ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Deniz Akkaya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Manken Deniz Akkaya’nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sela okunmasına anlam veremeyen Akkaya, X hesabından “Ne oluyor ya gece gece? Tam uyuyacağım, hayırdır ne selası okunuyor” diye yazdı. Ünlü mankenin paylaşımı kısa sürede yayıldı ve tepki topladı.

Paylaşıma kısa sürede çok sayıda tepki geldi. Kullanıcılar “Bu kadar mı yabancılaştınız? Onca şehidimiz için sela okunması sizi nasıl rahatsız ediyor, akıl alır gibi değil” , “Sana yapılacak tek bir yorum var, o da yazıklar olsun” , “Onca kişi bu vatan için canını verdi. Bir zahmet sizin de uykunuz bölünüversin” gibi yorumlarla öfke kustu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Deniz Akkaya'nın bu paylaşımları ile ilgili YouTube hesabında değerlendirmelerde bulundu.

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