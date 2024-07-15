Efkan Ala 15 Temmuz'u böyle anlattı: TRT binasını hainlerin başlarına yıkın

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TV100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladığı özel yayında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Darbe girişimi esnasında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ala, darbe girişimi gecesi TRT'den yayınlanacak bildiri haberi üzerine "TRT’nin yıkılması pahasına elinizde ne varsa kullanın ve binayı yıkın" talimatını verdiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala tv100'de 15 Temmuz özel yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Efkan Ala'nın konuşmasından satır başları:

"Sizi eve götürelim dediler" reddettim

"Ankara'ya iner inmez Emniyet’e ve İçişleri Bakanlığı’na bütün teşkilata ‘Silahla karşılık verilecek, geri durmayın, bunu talimatlandırın’ dedim. Metin Gündoğdu ‘Sizi eve götürelim’ dediler. Reddettim, havaalanındaki ofislerde kriz masası oluşturdum."

"Bursa Valisi alay komutanını gözaltına aldı"

"Haber alan vatandaşlar yollara inmişler. Emir Subay’ım ‘Burada karakol var, oraya gidip vaziyet edeyim’ dedi. O arada biz illerle konuşuyoruz, Bursa Valisi oradaki alay komutanını gözaltına aldı. Biz generallerinden albayına kadar bize intikal eden herkesi görevden aldık. Milletimizi darbeye karşı duruşa davet ettim, çağrıda bulundum."

"Zekai Aksakallı aradı, Genelkurmay Başkanı'nın yerini tespit ettik" dedi

"Beni şimdiki Jandarma Genel Komutanı aradı ‘Ben televizyona bağlanabilir miyim?’ dedi, ‘Hemen bağlan çağrı yap’ dedim. O esnada Zekai Aksakallı aradı ‘Genelkurmay Başkanı’nın yerini tespit ettik, sizden talimat bekliyorum’ dedi, ‘Cumhurbaşkanı’mız adına söylüyorum, tam yetkilisin, git bu ihanet şebekesinin elinden Genelkurmay Başkanı’nı kurtar’ dedim."

"Özel Harekat timlerini Ankara'ya çektim"

"Hakan Fidan’la görüşerek Meclis’e ve Külliye’ye elimizde olan bazı silahları gönderdik. Tam darbenin olduğu dönemde Güney Doğu’da hendek, çukur mücadelesi veriyoruz. Özel Harekatı’mızın yüzde 90’ı orada, Ulaştırma Bakanı’mızı aradım, ‘Bütün olabilecek havalimanlarına talimat verin, özel harekat timlerimizi Ankara’ya çekiyorum’ dedim. Bunları taşımaya başladık fakat Ankara’ya indiremiyoruz çünkü Ankara’da FETÖ’nün kullandığı uçaklar havada. Nevşehir Valisi’ni aradık ve Nevşehir’e indirdik"

"TRT'nin yıkılması pahasına elinizde ne varsa kullanın"

"Cumhurbaşkanı’mızın dirayetli bir lider olarak çıkıp dimdik duruşu ve milletimizin de ferasetle bu çağrıya uyuşu sistemi değiştirdi. Özel Harekatı, Jandarma’yı, Genel Kurmayı ve Akıncı üssünü kontrol altına aldık. TRT’den bildiri yayınlıyorlardı, ‘TRT’nin yıkılması pahasına elinizde ne varsa kullanın ve binayı yıkın’ diye talimat verdim."

"Bunların ihtimalini bile ortadan kaldıracak sistemik reformları sürdürmemiz gerekiyor"

Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan istihbarat örgütleri her zaman vardır ve olacaktır. İçeride maşalığa hazır gruplar olabilir, bunlar bir araya geldiklerinde tehlike başlıyor. Bunların ihtimalini bile ortadan kaldıracak sistemik reformları sürdürmemiz gerekiyor.

"Tekrar bir risk olursa siyasetin daha hızlı hareket edebileceğine inancım var"

"Tekrar bir 15 Temmuz riski olursa çok daha hızlı hareket ederek toplumun her kesimi anında tepki gösterir ve yok eder. O zaman bazı siyasiler çok geç tepki gösterdiler. O zaman Celal Adan Bey beni aradı ‘Devlet Bahçeli, Başbakanı’mızla irtibat kurmak istiyor’ dedi ve açıklama yaptılar hemen. İmkan bulup açıklama yapmayan siyasiler oldu daha sonra ‘Kontrollü darbe’ diyebildiler, siyasetin daha hızlı hareket edebileceğine inancım var."

"Hiçbir insan o gece yaşananları gördükten sonra 15 Temmuz'un gerçek olmadığını söyleyemez"

"FETÖ’nün yalan propagandası var, başarılı olamayınca bunları faaliyete geçirdiler. İlk önce inanmayanlar FETÖ’nün içinde veya darbenin içinde olanlardı. Vatandaşın kafasında soru işaretleri oluşturmak için o uydurmaları yapıyorlar. Artık kendi içinde de itirafçılar çıktı, dökülüp anlatıyorlar. Hiçbir insan o gece yaşananları gördükten sonra böyle bir şeyi (15 Temmuz'un gerçek olmadığını) söyleyemez. Bu akla da mantığa da aykırıdır."

Gündemdeki diğer konulara ilişkin açıklamaları

"Emekliler için ne zaman toplanılacak? Zam oranı netleşti mi?"

"Cumhurbaşkanı’mız bizleri çağırdı, bir değerlendirme yaptık. Şu anda bu konu değerlendiriliyor, kısa zamanda değerlendirme sonucu ortaya çıkar."

"Esad Türkiye'ye gelecek mi?"

"Dün bunu konuşmadık ama bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak bir politika izliyor. Bir görüşme olmasına dair bazı irtibatlar sürdürülüyor, bunun olumlu neticeleneceği kanaatindeyim."