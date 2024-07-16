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Maltepe'de park halindeki otomobilden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Maltepe'de, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz'da, Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde park edilen bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli T.Ö'yü ikametinde yakaladı.

Polis, zanlıyla bağlantısı olduğunu düşündüğü Esenyurt'taki bir adrese yaptığı operasyonda ise 1 dizüstü bilgisayar ile 2 taşınabilir hard disk ele geçirdi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Otomobilden yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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