Emekli maaşı arttı marketler fiyat artışı için geceden harekete geçti

En düşük emekli aylığının 12500 liraya yükseleceğinin belli olmasının ardından zincir marketlerin geceden çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Gazeteci Gürbüz Evren, fırsatçılara karşı önlem alınmasını istedi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düşük maaş alan emeklilerin sevincini gölgeden bırakacak gelişmeyi gazeteci Gürbüz Evren canlı yayında aktardı.

Emekli maaşlarındaki artışın değerlendirildiği Ekol TV'de konuşan Evren, "Keşke bu artışla birlikte market ve pazar fiyatları da alıp başını gitmese. Ben bu sabah markete gittiğimde hummalı bir hazırlık gördüm. Hatta geceden etiketler üzerinde bir takım çalışmalar yapılmış" dedi.