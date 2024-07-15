Azerbaycanlı şarkıcı Azerin'den 'bozkurt' selamı

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende Azerbaycanlı sanatçı Azerin, "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını bozkurt selamı ile bitirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletin sokaklara inerek askeri ve polisi ile birlikte, darbecileri alaşağı etmesinin 8. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Azerin'den bozkurt selamı

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni’nde Çırpınırdın Karadeniz’i seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan sanatçı Azerin, şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi.

Azerin, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası'nda ceza almasına neden olan bozkurt selamını yaparak milli duyguların önemi bir kez daha gösterdi.

Erdoğan çifti alkışladı

Azerin'ib bozkurt hareketi ile parçasını bitirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerin'i alkışladı.