BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
EMEKLİ

En düşük emekli maaşı kulisi Mehmet Şimşek onayladı Erdoğan'a sunulup açıklanacak

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan emekli maaşı zammı ile ilgili verdiği kulis bilgisinde, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi en düşük emekli maaşının 12 bin TL olmasını onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve açıklanacak." dedi.

En düşük emekli maaşı için konuşulan rakam belli oldu. Gazeteci Sinan Burhan, emekli maaşıyla ilgili tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına kulis bilgisi verdi.

Burhan "Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AK Parti ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve açıklanacak." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şahadet haberini alan baba feryat etti: Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin
Şahadet haberini alan baba feryat etti: Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin
Bakan Kurum'dan Adıyaman'da deprem konutlarına inceleme
Bakan Kurum'dan Adıyaman'da deprem konutlarına inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini batırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini batırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor