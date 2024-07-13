En düşük emekli maaşı kulisi Mehmet Şimşek onayladı Erdoğan'a sunulup açıklanacak

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan emekli maaşı zammı ile ilgili verdiği kulis bilgisinde, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi en düşük emekli maaşının 12 bin TL olmasını onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve açıklanacak." dedi.

En düşük emekli maaşı için konuşulan rakam belli oldu. Gazeteci Sinan Burhan, emekli maaşıyla ilgili tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına kulis bilgisi verdi.

Burhan "Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AK Parti ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve açıklanacak." dedi.