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Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde H.Y'nin kullandığı otomobilin kıraathane önünde oturanlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kıraathane önünde oturanlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

H.Y'nin kullandığı 59 ABU 317 plakalı otomobil, Tepe Değirmenler Caddesi'nde kıraathane önünde oturanlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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