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DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Görüşme, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu sonrasında Walter E. Convention Center'da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.

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