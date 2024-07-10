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Malatya'da spiker depreme canlı yayında yakalandı: Of aman yarabbi çok şiddetliydi

Malatya'da meydana gelen 4.3'lük deprem büyük paniğe neden oldu. Depreme canlı yayında yakalanan yerel tv sunucusunun "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleri dikkat çekti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte son 12 saatte 4'ün üzerinde 2 deprem meydana gelirken son depreme canlı yayın sırasında yakalanan yerel TV sunucusunun panik anları dikkat çekti.

Deprem sırasında ER TV ekranlarında canlı yayında olan kadın sunucunun korkusu ekrana yansıdı. Sunucu "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleriyle o anları anlattı.

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