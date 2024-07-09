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Trafikte drift atan sürücüye hem ceza kesildi hem de ehliyeti iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye 39 bin 62 lira ceza kesildi. Sürücünün, "drift atmak" maddesini 5 yıl içinde ikinci kez ihlal ettiği için sürücü belgesi iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tehlikeli şekilde araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Aracın plakasından kimliği tespit edilen T.S. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince "makas atmak", "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 39 bin 62 lira para cezası uygulandı.

Kontrollerde T.S'nin "drift atmak" maddesini 5 yıl içinde ikinci kez ihlal ettiği için sürücü belgesi iptal edildi.

Ayrıca sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli sevk ve idare etmek" maddesini ihlal etmekten adli işlem başlatıldı.

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