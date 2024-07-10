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MEDYA

Canlı yayında gergin anlar! Buket Aydın yayını terk etti, Şaban Sevinç özür diledi

tv100'de ekranlara gelen Cansu Canan ile Özgür İfade programında, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ile Haberet.com Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın arasında gergin anlar yaşandı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in sözlerinin ardından Buket Aydın yayını terk etti. Şaban Sevinç, programın ilerleyen dakikalarında "yanlış anlaşıldım" diyerek Buket Aydın'dan özür diledi.

Yaşanan gerginliğin ardından açıklamalarda bulunan programın moderatörü Cansu Canan Özgen, "Çok özür dilerim biraz erkek hegemon bir iş yapıyorum. Bu sözlerim sadece size değil herkese. Söz konusu öznede bir siyasetçi de olsa bir sunucu da olsa herhangi bir meslek dalındaki bir kadın da olsa hunharca belden aşağıya çok rahat ve kolay bir şekilde konuya giriliyor. O kadın rencide edilebiliyor.

(Şaban Sevinç'e yönelik) Siz 'ben bunu kastetmedim' dediniz. Ben sizin beyanınızı esas almak istiyorum. Ama bu olaydan çıkarım yaparak bunu da söyleme durumunda hissediyorum bir kadın olarak." diye konuştu.

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