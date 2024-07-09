BIST 10.797
DOLAR 32,86
EURO 35,57
ALTIN 2.494,14
GÜNCEL

Yıldırım düşmesi sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

Karabük'ün Burunsuz köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına, 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, helikopter ve 65 personel ile müdahale ediliyor. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle müdahalede zorluk yaşanıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.

Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafikte drift atan sürücüye hem ceza kesildi hem de ehliyeti iptal edildi
Trafikte drift atan sürücüye hem ceza kesildi hem de ehliyeti iptal edildi
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı iddiası: Kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı iddiası: Kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu
Ersan Şen'den Eylem Tok itirafı: Pişmanım
Ersan Şen'den Eylem Tok itirafı: Pişmanım
Sinan Burhan'dan en düşük emekli maaşı zammı kulisi
Sinan Burhan'dan en düşük emekli maaşı zammı kulisi
Türksat 6A uydusu için fırlatma töreni düzenlendi
Türksat 6A uydusu için fırlatma töreni düzenlendi
Komandolar'dan nefes kesen operasyon! PKK'nın inlerine giriyorlar
Komandolar'dan nefes kesen operasyon! PKK'nın inlerine giriyorlar
Azerbaycanlı spikerden UEFA'ya 'bozkurt' göndermesi
Azerbaycanlı spikerden UEFA'ya 'bozkurt' göndermesi
Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kapıkule'den uçsuz bucaksız kuyruk! Gurbetçiler geri dönüyor
Kapıkule'den uçsuz bucaksız kuyruk! Gurbetçiler geri dönüyor
Ordu'da sel felaketi: 1 ölü
Ordu'da sel felaketi: 1 ölü
İzmir'de faciaya ramak kaldı! Yangın kontrol altına alındı
İzmir'de faciaya ramak kaldı! Yangın kontrol altına alındı
Aselsan üretti GÖZDE Güdüm Kiti atış testi sayarıyla tamamlandı
Aselsan üretti GÖZDE Güdüm Kiti atış testi sayarıyla tamamlandı