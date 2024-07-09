Yıldırım düşmesi sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor
Karabük'ün Burunsuz köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına, 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, helikopter ve 65 personel ile müdahale ediliyor. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle müdahalede zorluk yaşanıyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.
Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.