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HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı işte o görüntüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, HÜRJET'in son sürat ilerlediğini ifade etti.

HÜRJET'in 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını belirten Demiroğlu, Türk havacılığına güç katmaya devam edeceklerini vurguladı.

HÜRJET geçen ay, ANKA III ile 50 dakika süren bir kol uçuşu gerçekleştirmişti.

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