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Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Bu arada alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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