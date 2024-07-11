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DÜNYA

Brezilya'da yaşandı: Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Brezilya'da spor gündemine oturan bir görüntü ortaya çıktı. Bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Brezilya polisi futbolcuyu bacağından vurdu. Amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Çıkan olay sonrası bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Polisin pompalı tüfekle futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntü spor dünyasında infial yarattı.

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