Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür sürerken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür aralıksız devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladığını duyurdu.