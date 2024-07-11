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DÜNYA

Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür sürerken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür aralıksız devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladığını duyurdu.

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