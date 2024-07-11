Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Ayrıca Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Oturumun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir süre görüştü.

Erdoğan, oturum öncesinde ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti.