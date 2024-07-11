BIST 11.024
DOLAR 32,89
EURO 35,81
ALTIN 2.548,00
GÜNCEL

Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Ayrıca Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Oturumun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir süre görüştü.

Erdoğan, oturum öncesinde ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti
Brezilya'da yaşandı: Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Brezilya'da yaşandı: Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız
HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı işte o görüntüler
HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı işte o görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz'u kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek adliyede ifade verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek adliyede ifade verdi
Malatya'da spiker depreme canlı yayında yakalandı: Of aman yarabbi çok şiddetliydi
Malatya'da spiker depreme canlı yayında yakalandı: Of aman yarabbi çok şiddetliydi